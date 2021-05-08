Как будет работать общественный транспорт в Самаре 9 мая после фейерверка

Автобусы, трамваи и метро будут ждать горожан после салюта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая в Самаре будет усилена работа общественного транспорта. Дополнительные машины пустят в рейс, чтобы горожане без проблем смогли добраться домой после фейерверка.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, подвижной состав будет подан уже к 21:45:

автобусы будут ждать пассажиров на участке по Северо-Восточной магистрали от Софийского собора в направлении улицы Ново-Садовой;

трамваи – на проспект Ленина от улицы Челюскинцев до улицы Полевой.

Скорректирован и режим работы метро. Оно будет перевозить пассажиров до 00:30 10 мая. Работать будут станции «Алабинская» и «Российская».

Напомним, праздничный салют начнется в Самаре 9 мая в 22:00 на IV очереди набережной Волги.

Читайте также:

Салют в Самаре на 9 мая 2021 года: где и во сколько будет фейерверк к Дню Победы

Рассказываем, где и во сколько будет салют в Самаре на 9 мая 2021 года и сколько залпов дадут в честь праздника (Подробнее)

Генеральная репетиция Парада Победы в Самаре - 2021: показываем фото, как это было

Публикуем самые интересные кадры с генеральной репетиции Парада Победы в Самаре 7 мая 2021 года (Подробнее)