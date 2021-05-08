Росгвардейцы в Самаре для ветеранов Великой Отечественной войны провели персональные парады

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Самарской области

Первый такой парад прошел под окнами дома, в котором живет участница войны, фронтовая медсестра, старшина Зинаида Шкуратова. В военные года она вынесла с полей сражений более 120 раненных бойцов Красной Армии и оказала медицинскую помощь более 3 тысячам солдатам и офицерам.

Персональный парад открыл военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области, руководил им майора Олега Чемоданова. Музыканты исполнили любимые композиции военных лет. Затем под окнами Зинаиды Шкуратовой прошли ее коллеги - парадный расчет Управления вневедомственной охраны.

Аналогичные парады были организованы для ветеранов Великой Отечественной войны полковника Михаила Лялина, майора в отставке Андрея Тонковидова и его супруги Зинаиды Федоровны, майора в отставке Дмитрия Федоренко.

Каждый персональный парад завершался песней Давида Тухманова «День Победы», а ветеранам вручали цветы и подарки.

- Мы делаем все, чтобы об этих прославленных людях помнили не только их близкие, но и те, кто живет рядом. Чтобы соседи знали и гордились тем, что в их доме или в их дворе живет тот, кто, не жалея жизни, сражался с врагом за свободу и независимость нашей страны. Мы сердечно поздравляем наших ветеранов с очередным праздником Великой Победы, и от всей души желаем им здоровья, счастья и долгих лет жизни, - отметил начальник управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.