В Тольятти внимательный сосед ограбил пенсионерку, завладев ее запасными ключами

Похищенное мужчина сдал в ломбард Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти помощь полицейских понадобилась пенсионерки. Женщина хотела надеть свое золотое кольцо, но шкатулка с украшениями оказалась пуста. Пришлось обратиться в дежурную часть отдела полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти.

Кража произошла в квартире дома, расположенного на улице Лизы Чайкиной. Размер ущерба составил около 80 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, опросили потерпевшую и её соседей. Пенсионерка рассказала, что в краже подозревает соседа, который иногда заходит в гости.

Ее подозрения, по данным полиции, оправдались. Оказалось, что сосед нигде не работает, а ранее судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого задержали. В ОВД он рассказал, что заходил в гости к пенсионерке, выждав момент, забрал из прихожей комплект запасных ключей. Затем мужчина подкараулил, когда женщина уйдет из дома, зашёл и похитил ювелирные украшения. Все похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Теперь в отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Следствие продолжается.