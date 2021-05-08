В Тольятти пешеход угодил под колеса легковушки

Сотрудники ГИБДД напоминают, что на дороге необходимо быть внимательными и осторожными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти 7 мая помощь медиков понадобилась 41-летнему пешеходу. Мужчина угодил под колеса легковушки. ДТП произошло примерно в 21:30. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля Хендай ехал по улице Гидротехническая со стороны улицы Макарова в направлении улицы Куйбышева. В районе дома № 33 по улицу Гидротехническая он допустил наезд на мужчину. Пешеход как раз переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчина получил перелом ноги и черепно-мозговую травму, его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 7 мая зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом ни один человек ни погиб.