В Самаре из-за ремонта Московского шоссе изменилось расписание троллейбусов

На других участках троллейбусы будут работать по обычному регламенту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ремонт Московского шоссе в Самаре продолжается. Сейчас начинаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от пересечения шоссе с улицей Мичурина до ТЦ «Империя». Из-за этого с 8 мая будет скорректировано расписание движения троллейбусов всех маршрутов, что едут по Московскому шоссе.

Теперь начало движения по Московскому шоссе будет в 05:00, а последний рейс – до 22:00.

В администрации Самары отметили, что такой график будет актуален в течение 14 дней – то есть по 21 мая 2021 года. На других участках троллейбусы будут работать по обычному регламенту.