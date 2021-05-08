Самарские блогеры проплывут на лодке от Сочи до Санкт-Петербурга

Путешественники-энтузиасты отправятся в путь по рекам России

Уже 11 мая три блогера из Самары отправятся в уникальное водное путешествие от Сочи до Санкт-Петербурга. Путешественники-энтузиасты будут рассказывать о достопримечательностях городов на своем пути, показывать, что интересное можно здесь увидеть.

- Путь будет проходить на протяжении месяца от Сочи до Санкт-Петербурга, через акватории Черного и Азовских морей, а далее по Волго-Донскому каналу на север по Волге и Карельским рекам, - рассказывают путешественники.

Проект #ЭтоВсеРоссия создали в Самаре:его авторы бизнесмен Борис Колесников, продюсер Владимир Сухов и предприниматель Сергей Ивошин. В первом этапе проекта они уже проехали 12 тыс. километров на машине от Владивостока до Москвы, побывали в 40 городах и сняли 20-серийный фильм #ЭтоВсеРоссия, который уже посмотрели более 6 миллионов раз.

Мы будем следить за путешествием земляков и делиться их наблюдениями на сайте kp.ru.