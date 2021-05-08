Сергеев и Корниленко в запасе: появился состав «Крыльев Советов» на игру с «Краснодаром-2»

Сергей Корниленко сегодня точно выйдет на поле. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» озвучили состав на игру 41 тура Футбольной национальной лиги против «Краснодара-2», которая пройдет сегодня, 8 мая, на стадионе «Солидарность Арена».

Тренерский штаб «Крыльев» выставил второй состав на эту игру. Место в воротах занял Богдан Овсянников, в обороне Полуяхтов (капитан), Чернов, Солдатенков и Горшков. В полузащите Ефремов, Хади, Прищепа, Зиньковский и Сарвели. На острие Голенков.

Сергей Корниленко остался в запасе, но точно известно, что он появится сегодня на поле. Форвард проведет прощальный матч.

Также на скамейке у «Крыльев» вратари Ломаев и Фролов, а также полевые игроки Ежов, Якуба, Алвеш, Зеффан, Комбаров, Божин, Смирнов, Кабутов и Сергеев.

Напомним, встреча начнется в 15:00 по самарскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.