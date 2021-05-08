В Самаре снова плюс 31, в Тольятти – плюс 17: где нашли новых заболевших коронавирусом в Самарской области

Берегите себя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние данные о заболевших коронавирусом в Самарской области опубликовал региональный Оперштаб. Так за минувшие сутки в регионе опасный вирус подхватили еще 94 человека.

Большинство заболевших вновь в Самаре – 31, в Тольятти - 17 заболевших. В Волжском районе заболели 9 человек, в Ставропольском и Безенчукском – 7, Новокуйбышевске – 5, а в Сызрани – 4.

Из числа новых заболевших, 85 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 9 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 15 человек. Среди них мужчины 69, 70, 73, 74 лет, женщины 65, 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А также женщины 70, 71, 76, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Не справились с вирусом также мужчина 71 года, женщина 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. В числе умерших и женщина 44 лет, страдавшая инфекционным заболеванием и заболеванием почек, а также женщина 97 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

Таким образом п оказатель смертности на 100 тыс. населения в области - 50,11, по стране - 77,39. Коэффициент летальности в области - 2,56, в стране - 2,32. Всего в начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 1600 человек.