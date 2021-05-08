Александр Живайкин заглянул в гости к ветеранам и поздравил их с предстоящим Днем Победы

Александр Живайкин в гостях у ветерана

Житель Советского района Самары Николай Яковлевич Сендюряев – личность известная. В свои преклонные годы он - председатель секции «Воины-Дальневосточники» при Совете ветеранов. С 1943 году воевал на границе с Монголией. А в 1945 – участвовал в штурме китайского Хайлара. Кровопролитные бои длились 10 дней, многие однополчане Николай Яковлевич погибли.

После войны он окончил авиационный техникум и больше 40 лет жизни отдал работе на заводе «Металлист».

В преддверии Дня Победы в гости к ветерану пришел руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Александр Живайкин. Он отметил, что Николай Яковлевич – настоящий патриот и до сих пор занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, помогает своим коллегам-ветеранам.

- При встречах с такими ветеранами искренне горжусь нашими, русскими людьми! Пройти страшную войну, участвовать в восстановлении страны, всю жизнь отдать производству, - восхищенно отметил Александр Живайкин. - Живите долго, наши дорогие! Спасибо вам за ваши подвиги!