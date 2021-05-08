Самарцы могут посмотреть военные фильмы под открытым небом

Фото: Администрация Самары

В субботу, 8 мая в Самаре можно будет посмотреть «Кино Победы» в кинотеатре под открытым небом. Военными фильмами открывает свою работу улиный кинотеатр в амфитеатре на 4-й набережной реки Волги, у «Ладьи».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в течение трех дней в кинотеатре будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне. Так, 8 мая в 17:30 покажут легендарную картину «В бой идут одни старики» (12+), затем в 19:15 – фильм «Сталинград» (12+) и завершит вечер - «Брестская крепость» (16+) в 21:00. 9 мая вечер начнется с фильма «Битва за Севастополь» (12+) в 17:30, затем «Мы из будущего» (16+) – в 19:15. А в 21:00 начнется показ праздничного концерта «Песни Победы». 10 мая зрителей ждут фильмы «Летят журавли» (12+), «28 Панфиловцев» (12+) и «Ржев» (12+).