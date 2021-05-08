«Акрон» сыграл вничью с «Волгарем» и покинул зону вылета

Матч закончился со счетом 1:1. Фото: ФК «Волгарь» (Астрахань).

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью в Астрахани с «Волгарем» 1:1. На гол Никиты Чичерина на второй минуте хозяева ответили точным попаданием Гамида Агаларова на 33 минуте.

Благодаря этой победе, а также поражению «Краснодара-2» от «Крыльев Советов» «Акрон» покинул зону вылета. У тольяттинцев и южан по 42 очка, однако «Акрон» опережает «Краснодар-2» по дополнительным показателям.

Основная борьба за выживание развернется в следующем туре. 15 мая «Акрон» в Жигулевске примет воронежский «Факел», в этот же день «Краснодар-2» встретится на своем поле с «Волгарем».