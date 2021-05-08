Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» с громкой победой

Следующую игру самарский клуб проведет 12 мая в Нижнем Новгороде.

В субботу, 8 мая, на стадионе «Солидарность Арена» прошел матч Первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ). На поле встретили Крылья Советов» и «Краснодар 2». Самарский клуб буквально разгромил гостей и де-факто стал чемпионом лиги. Встреча закончилась со счетом 6:0. Вместе с земляками болел за «Крылья Советов» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом сезоне «Крылья Советов» сыграли 41 матч и одержали 31 победу. Дмитрий Азаров отметил, что, как и все болельщики, гордится «Крыльями».

- Я счастлив, что команда с таким результатом, с такой игрой победно выходит в высший дивизион российского футбола. Давно не было такой команды. Команды, которая проявила характер, показала прекрасную игру, которая была настоящей командой победителей. Мы верили, мы знали, что победим, и это случилось! – заявил глава области и уверил, что приложит максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с Российским футбольным союзом (РФС) и пройти лицензирование. - Все рекомендации, которые мы получили от РФС, понятны. В том числе, прозвучало, что у клуба есть долги. Напомню, что эти долги имеют многолетнюю историю: набрали кредитов, купили дорогих игроков, и тогда команда «вспыхнула». Но это – не наш путь. Мы должны работать над тем, чтобы команда набирала обороты, очки, рассчитывая на свои силы. Я очень надеюсь, что клуб, какой он есть сейчас, сохранится. Во всяком случае, я все для этого сделаю.

Свой последний матч за клуб в качестве игрока сегодня провел ветеран самарского клуба Сергей Корниленко. Дмитрий Азаров вручил ему и главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину Почетные знаки «За труд во благо земли Самарской».

- Я счастлив, что стою сегодня здесь, именно в этой команде, с этим тренером и этими болельщиками, – отметил прославленный футболист. – Я хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что на протяжении всего сезона был с нами.

Следующую игру самарский клуб проведет 12 мая в Нижнем Новгороде. Там «Крылья» встретятся с московским «Локомотивом».

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