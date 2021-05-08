Аттракционы в парках Самарской области будут работать, но с ограничениями

Дистанцию также придется соблюдать

В пятницу, 7 мая в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Среди вопросов, которые решили вовремя встречи – самоизоляция для пенсионеов и режим работы аттракционов в парках области.

Так, принимая во внимание рекомендации специалистов Роспотребнадзора, оперативный штаб решил, что самоизоляция для неработающих жителей области в возрасте 65+ обязательно должна сохраниться, а работодателям рекомендуют переводить сотрудников 65 лет и старше на «удаленку». Также еще на две недели продляется ограничение несовершеннолетним находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или законных представителей.

Что касается аттракционов в парках области, то работать в этом сезоне они все же будут, но только при загрузке не более 50% и соблюдении дезинфекционной обработки. Еще одно обязательное требование - соблюдение посетителями и сотрудниками масочного режима и социальной дистанции.