Самарцы завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по ушу

На фото Арина Берестова

В конце апреля в Москве прошли Всероссийские соревнования по ушу. Среди участников были и спортсмены из Самарской области. Их выступления оказались весьма успешными. Спортсмены принесли в копилку Самарской области 6 медалей, из них 2 бронзовые, 3 серебряные и одна – золотая.

Больше всего медалей завоевала восьмилетняя Лика Добрецова Лика. Девочка заняла 1 место в дисциплине наньгунь, 2 место - наньдао, 3 место - наньцюань.

Всего в соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов из 34 регионов.