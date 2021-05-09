Спецназ ЦВО устроил мини-концерты во дворах домов ветеранов, поздравив их с Днем Победы

Военнослужащий поздравили ветеранов с Днем Победы

Спецназ ЦВО поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, устроив мини-концерты у них во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Военнослужащие организовал мини-концерты для 97-летнего Сергея Лобачева, 95-летней Олимпиады Бондаревой, 90-летнего Ивана Чертовских, 93-летней Анны Ведениной и семьи фронтовиков Рафхата и Фаризы Абдуловых.

Оркестр сыграл попурри из маршей на тему песен "День Победы", "Синий платочек" и "На безымянной высоте".

Ветеранам военнослужащие также вручили цветы и подарки. Ветераны выходили смотреть концерты во дворы и подпевали под любимые мелодии.