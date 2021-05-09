В День Победы 9 мая в Самаре будет теплая погода

9 мая в Самаре будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 9 мая, в День Победы, в Самаре будет теплая погода. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в Самаре днем будет +24, +26 градусов. Дождей не будет, самарцы смогут спокойно гулять по городу, празднуя День Победы.

В ближайшие пару дней будет еще теплее, ожидается до +27 градусов в понедельник и вторник. Синоптики не исключают, что местами по области в начале следующей недели будет дождливо - местами ожидаются небольшие осадки.

В ночное время ожидается +10, +15 градусов тепла.