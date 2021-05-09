В Самаре 9 мая после фейерверка пустят больше общественного транспорта

После фейерверка в Самаре пустят дополнительный транспорт

Дополнительный общественный транспорт направят в Самаре после праздничного фейерверка 9 мая.

Как говорится в сообщении городской администрации, в 21:45 будут дополнительного поданы трамваи и автобусы.

Автобусы будут находиться на Северо-Восточной магистрали на участке от Софийского собора до улицы Ново-Садовой.

Трамваи будут на проспекте Ленина от Челюскинцев до Полевой.

Метро работает до 0:30, уехать можно будет со станций Алабинская и Российская.

Фейерверк начнется в 22:00 на четвертой очереди набережной на Волге.