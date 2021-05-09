В Самаре 9 мая после фейерверка пустят больше общественного транспорта

После фейерверка в Самаре пустят дополнительный транспорт
Дополнительный общественный транспорт направят в Самаре после праздничного фейерверка 9 мая.
Как говорится в сообщении городской администрации, в 21:45 будут дополнительного поданы трамваи и автобусы.
Автобусы будут находиться на Северо-Восточной магистрали на участке от Софийского собора до улицы Ново-Садовой.
Трамваи будут на проспекте Ленина от Челюскинцев до Полевой.
Метро работает до 0:30, уехать можно будет со станций Алабинская и Российская.
Фейерверк начнется в 22:00 на четвертой очереди набережной на Волге.