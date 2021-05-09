Коронавирусом в Самарской области заразились еще 94 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом за прошедшие сутки заразились 94 человека, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 62 579 человек, из которых выздоровели 59 747.

Несмотря на снизившееся число новых заболевших, в регионе по-прежнему много смертельных случаев. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 15 летальных исходов. Всего с коронавирусом не справились 1 615 человек.

В целом по стране за сутки коронавирусом заразились 8 419 человек в 82-х регионах страны. Всего заболели 4,8 млн человек.