В Самаре прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

На площадь Куйбышева вышли 27 парадных расчетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На площадь Куйбышева вышли 27 парадных расчетов, в составе которых было 2 090 военнослужащих Министерства обороны РФ и силовых структур. В механизированной колонне прошло 63 единицы техники, первым шел легендарный танк Т-34. Впервые участие в самарском параде принимали зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и военно-медицинский автомобиль «Линза».

В воздушной части парада участие принимали вертолеты Ми-2, «воздушный корабль» МИГ-31 и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

На площади прозвучали марши, под которые в 1945-м году советские войска победно шли из поверженного Берлина, современные произведения, а также знаменитый марш «Прощание славянки». Дополнил военный оркестр ансамбль колокольного звона.

- Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого из нас праздник. В нем – бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священная память о погибших на фронтах и замученных в плену, бесконечная благодарность и уважение к поколению, освободившему мир от фашизма, – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 15:00 начнется трансляция онлайн-шествия «Бессмертный полк». Увидеть ее можно будет на региональных телеканалах, в социальных сетях, а также на экранах, установленных на площади Куйбышева, площади Славы, и на склоне к Волге у площади Славы.