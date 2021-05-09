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Здоровье9 мая 2021 13:02

В Самаре плюс 34: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

За стуки умерли восемь мужчин и семь женщин
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре за сутки 34 новых заразившихся коронавирусом

В Самаре за сутки 34 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 34 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 94 новых заразившихся, помимо областной столицы больше всего в Тольятти, где 27.

Среди заразившихся 15 новых летальных случаев. Умерли восемь мужчин в возрасте от 50-ти до 93-х лет и семь женщин от 67-ми до 94-х лет. Все имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 62 579 человек, из которых выздоровели 59 747. Среди заразившихся умерли 1 615 человек.

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