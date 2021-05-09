В Самаре за сутки 34 новых заразившихся коронавирусом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре за прошедшие сутки выявили 34 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.
Всего в регионе 94 новых заразившихся, помимо областной столицы больше всего в Тольятти, где 27.
Среди заразившихся 15 новых летальных случаев. Умерли восемь мужчин в возрасте от 50-ти до 93-х лет и семь женщин от 67-ми до 94-х лет. Все имели сопутствующие заболевания.
Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 62 579 человек, из которых выздоровели 59 747. Среди заразившихся умерли 1 615 человек.