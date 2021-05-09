В Самаре открыли мемориал, посвященный генералам-фронтовикам

В Самаре появился новый памятник, посвященный Великой Победе

В Самаре в День Победы, 9 мая, открыли мемориал, посвященный генералам-фронтовикам. Памятник располагается на улице Фрунзе около штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии.

На мемориале увековечили имена 179-ти генералов-фронтовиков, участвующих в Великой Отечественной войне, служивших на самарской земле.

Автором памятника является скульптор Константин Фомин, который создал знаменитый Ржевский мемориал Советскому Солдату.

- Я уверен, что он будет напоминать всем и каждому – а здесь, у штаба 2 гвардейской армии каждому военнослужащему – о славных подвигах, о том, что нам всегда есть на кого равняться, есть, с кого брать пример в своем служении Отечеству, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время открытия.

Церемония открытия завершилась минутой молчания, после чего к мемориалу «Генералы земли Самарской» возложили цветы.