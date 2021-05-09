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Здоровье9 мая 2021 14:12

Самоизоляцию для пожилых в Самарской области продлили до конца мая

Выходить можно в магазин, на прогулку с домашними животными или занятий спортом на свежем воздухе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области пенсионерам продлили самоизоляцию

В Самарской области пенсионерам продлили самоизоляцию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продлили самоизоляцию для пожилых граждан старше 65-ти лет в целях профилактики коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Выходить пенсионерам можно только в магазин, поликлинику, для прогулок с домашними животными и занятием спортом на свежем воздухе. Ограничения будут действовать еще как минимум до 24 мая.

По последним данным, с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились более 60-ти тысяч человек. В последнее время фиксируют менее ста заразившихся за сутки, но много летальных исходов, в основном среди представителей старшего поколения.

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