В Самаре началась трансляция онлайн-шествия "Бессмертного полка"

В Самаре началась трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка». В этом году трансляция шествия выстроена таким образом, чтобы все заявленные герои шли в один день в каждом конкретном регионе в 15:00 по местному времени.

Посмотреть трансляцию можно в эфире местных телеканалов, в социальных сетях, а также на специальных экранах, установленных в городе – на площади Куйбышева, площади Славы и склоне к Волге около площади Славы.

По данным организаторов проекта, анкеты, поданные после 7 мая и одобренные модераторами, пройдут в строю 10-11 мая, посмотреть шествие можно будет на сайте проекта.

Ранее в Самаре прошел парад на площади Куйбышева в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.