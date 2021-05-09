Самарцам делают прививки от коронавируса на набережной

В Самаре прививку от коронавируса можно сделать на набережной Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарцы могут сделать прививку от коронавируса, прогуливаясь по набережной – там появились мобильные пункты вакцинации.

В регионе хотят привить 60% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Для этого открывают различные пункты вакцинации. В них можно прийти ночью, в Кировском районе прививки делают во дворе, решается вопрос о создании мобильных пунктов в садово-дачных товариществах.

По последним данным, в Самарской области более 60 тысяч человек заразились коронавирусом с начала пандемии. Фиксируется много летальных случаев, в основном среди пожилых, поэтому пенсионерам старше 65-ти лет продлили самоизоляцию.

Ранее глава самарского минздрава рассказал, какие вакцины применяются в регионе.