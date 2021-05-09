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Здоровье9 мая 2021 16:21

Подросткам в Самарской области еще две недели нельзя будет ходить в ТЦ без взрослых

В регионе продолжают действовать ограничения из-за коронавируса
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Подросткам в торговые центры можно ходить только со взрослыми

Подросткам в торговые центры можно ходить только со взрослыми

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продлили действие запрета для несовершеннолетних на посещение торговых центров. Им по-прежнему нельзя ходить в крупные торговые комплексы, в том числе, на фуд-корт, без сопровождения родителей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Эти меры предпринимаются для профилактики коронавируса. Ранее в регионе продлили самоизоляцию для граждан старше 65-ти лет.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились более 60-ти тысяч человек, за последние сутки умерли еще 15 заразившихся.

В регионе продолжается вакцинация, в Самаре прививку делают даже на набережной.

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