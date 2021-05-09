В частном секторе в Самаре нашли похожий на снаряд предмет

В Самаре в полицию сообщали, что в частном секторе нашли похожий на снаряд предмет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в частом секторе жители нашли подозрительный предмет, похожий на снаряд. Как рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, о находке в полицию в воскресенье, 9 мая, сообщили жители.

Снаряд нашли на улице Бобруйской около дома №51. На месте прибыли оперативные службы. Сотрудники ППС и ДПС обеспечивали безопасность и не пускали прохожих и местных жителей к находке, пока работали специалисты, определяя, насколько опасен снаряд.

По данным полиции, снаряд реальной опасности не представлял. Тем не менее, специалисты забрали и увезли его от жилых домов. По факту произошедшего проводится проверка, выясняется, откуда мог взяться снаряд в частном секторе.