Самарцев призывают присоединиться к акции "Свет Победы" 9 мая

Видео участники акции могут выкладывать в соцсети

Самарцев призывают присоединиться к Всероссийской акции "Свет победы" 9 мая.

Акция призвана почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Для участия нужно в 21:50 погасить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик. А в 22:00 начнется праздничный фейерверк.

Видео со своим участием в акции предлагают выкладывать в соцсети с хэштегом #СветПобеды.

В Самаре 9 мая на площади Куйбышева прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ветеранов, которые в этом году не смогли попасть на парад, поздравляли военнослужащие, устраивая концерты и мини-парады прямо у них во дворе. 95-летнему герою-танкисту в Самаре спели губернатор и генерал.