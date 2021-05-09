Дмитрий Азаров поздравил 95-летнего ветерана с днем рождения и Днем Победы

Дмитрий Азаров поздравил танкиста Николая Тарасова с Днем Победы и с днем рождения

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 9 мая поздравил ветерана, танкиста Николая Тарасова сразу с двумя праздниками – днем рождения и Днем Победы.

Николай Тарасов в начале апреля 1945-го года в составе своего корпуса пробивался к Вене. Но до столицы Австрии он не дошел совсем немного – во время боевой разведки он получил ранение, когда его танк подорвался на мине. Радист-пулеметчик, который был вместе с ним, погиб на месте, А Николай Кузьмич встретил День Победы в госпитале Будапешта. Узнал о победе он от медсестры, которая буквально влетела в палату и прокричала: «Война кончилась!»

В Куйбышеве, в дальнейшем переименованным в Самару, Николай Кузьмич прожил 60 лет. В 1967 году он был избран заместителем председателя Куйбышевского горисполкома. При его непосредственном участии в Самаре построили Дворец спорта, цирк, филармонию, набережную, площадь Славы.

- Для меня большая честь в этот святой для каждого из нас день — День Победы - поздравить вас еще и с юбилеем. Я хочу сказать слова признательности вам лично, всему поколению победителей за то, что вы сделали для всех нас, сохранив саму жизнь на нашей Самарской земле, для нашей великой Родины, для Советской страны, для России, - сказал Дмитрий Азаров.