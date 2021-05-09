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Общество9 мая 2021 21:06

Единороссы в Самарской области навестили ветеранов и поздравили их с Днем Победы

Депутаты «Единой России» участвуют в нескольких акциях в честь ветеранов
Сергей ЧЕРНЫХ
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Для ветеранов во дворах устраивают мини-парады и концерты

Для ветеранов во дворах устраивают мини-парады и концерты

Единороссы Самарской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Победы.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников поздравил Льва Онуфриева, воевавшего на 3-м Белорусском фронте и Михаила Лялина, принимавшего участие в сражениях с бандеровцами.

Руководитель фракции «Единой России» в губдуме Александр Живайкин накануне Дня Победы навестил участника Курской битвы Александра Хохлова. Александр Ильич прошел всю Великую Отечественную, получил ранение во время освобождения Польши. После войны он полвека проработал на самарском заводе аэродромного оборудования.

В Тольятти депутат Алексей Степанов организовал для ветеранов выступление военного оркестра на улице Мира.

Поздравляя ветеранов, депутаты «Единой России» участвуют и в других акциях, организованных в честь праздника. Около памятников воинской славы убирают территорию, украшают окна квартир и домов красными звездами и организуют другие приятные акции и события.