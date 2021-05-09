Самарские единороссы планируют с опережением выполнять поручения президента

Участница предварительного голосования Светлана Ильина отметила социальную направленность послания

В Самаре планируют с опережением выполнять поручения президента России Владимира Путина, высказанные в ходе послания Федеральному собранию и жителям страны.

Участница предварительного голосования «Единой России» на выборах в Самарскую губернскую думу, директор гимназии №3 Светлана Ильина отметила социальную ориентированность послания национального лидера.

Ильина рассказала, что в ходе реализации наказов президента удастся материально помочь нуждающимся беременным женщинам, поддержать молодежь и обновить автотранспорт в медицинских и учебных учреждениях.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров отметил, что в регионе планируется опережающими исполнять поручения главы государства.