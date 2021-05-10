В Самарской области за сутки подтверждено 17 смертей от коронавируса

Начиная с весны прошлого года в Самарской области ковидом заболели 62677 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о 17 новых погибших от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Самой молодой жертве ковида было всего 45 лет, женщина страдала заболеванием эндокринной системы. Самой возрастной – 93 года, у пациентки, кроме прочего, были еще и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, с начала пандемии общее число погибших от коронавируса пациентов достигло внушающих цифр: 1632.

Общее число заболевших, начиная с весны прошлого года, насчитывает 62 677 случая, из них 98 - выявлены за последние сутки.

По данным регионального оперативного штаба, 29 новых больных выявлены в Самаре, 24 – в Тольятти. На третьем месте по числу заболевших – Новокуйбышевск и Сызрань, где за сутки анализы выявили ковид у 8 пациентов в каждом из городов.

По Самарской области далее число заболевших распределилось следующим образом: 7 человек в Кинеле, по 3 – в Отрадном, Похвистнево и Пестравском районе, по 2 – в Октябрьске, Кинельском и Красноярском районах, и по одному – в Алексеевском, Елховском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноармейском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах.

Власти просят жителей региона воздержаться от гуляний в толпе и внимательнее относится к соблюдению мер безопасности.