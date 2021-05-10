В Самаре пропавшего шестиклассника нашли в подъезде жилого дома

Почему 12-летний мальчик ушел из дома, теперь будут разбираться сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция 8 мая смогла найти и вернуть домой пропавшего шестиклассника.

Дима (имя ребенка изменено. Прим.автора) ушел погулять днем 7 мая, почему-то телефон оставил дома, а банковскую карту мамы взял с собой.

Не дозвонившись до сына, мама начала беспокоиться, искала его какое-то время своими силами, потом обратилась в полицию. Наступила ночь, у женщины началась паника: как 12-летний мальчик, который раньше никогда никуда без спроса не уходил, может выжить в большом городе? Наконец, утром 8 мая ей сообщили: ваш сын найден.

По данным собственных источников «КП-Самара», Диму нашли в подъезде жилого дома.

- От места проживания он ушел примерно на 2,5 км, - уточнили в оперативных структурах. – Никаких преступлений в отношении него не совершалось, теперь уже сотрудники ПДН будут разбираться, что произошло в этой семье.