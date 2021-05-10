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Общество10 мая 2021 15:20

Научный руководитель Гидрометценра России обещал Самарской области +32 градуса тепла

Роман Вильфанд отметил, что наш регион будет одним из самых теплых на этой неделе
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Кажется, уже пора задумываться об открытии пляжного сезона

Кажется, уже пора задумываться об открытии пляжного сезона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометценра России Роман Вильфанд рассказал, когда в стране наступил лето. В Центральную Россию тепло приходит постепенно, в то время как жители Поволжья уже могут наслаждаться хорошей погодой:

- Температура воздуха +25...+30 градусов повсеместно: в Нижегородской, Кировской и во всех Приволжских республиках: в Удмуртии, в Марий-Эл, Татарстане, Мордовии, - рассказал Роман Вильфанд. - В Башкортостане - до +31 градуса, а в Самарской области - аж до +32-х! И это только первая половина мая.

Конечно, как отметил Роман Вильфанд, у жары есть и недостатки, первый – это высокая пожарная опасность.

Однако, по словам заслуженного метеоролога, пока рано говорить, что в России наступило лето: возможны и дожди, и температурные перепады, и похолодание.