В Самарской области судно с песком застряло в шлюзах

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

9 мая в Самарской области судно, груженое песком, застряло на плавучем пирсе водосброса.

По предварительным данным, судно с баржей подошло к шлюзам Самарского района гидротехнических сооружений и судоходства (Самарского РГСиС) под неверным углом и на такой скорости, что не смогло вовремя остановиться. И вместо того, чтобы пройти сквозь шлюзы, оно там застряло.

- В результате происшествия имеются незначительные повреждения как судна, так и шлюзов, - рассказали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры. - Пострадавших нет, россыпи песка не последовало.

Что стало причиной происшествия предстоит установить сотрудникам надзорного ведомства – они уже начали соответствующую проверку.

Проход сквозь шлюзы в этом месте пока ограничен, сейчас там ведутся восстановительные работы, срок из завершения пока не определен.