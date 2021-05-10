В Самаре простились с молодым архитектором, который спроектировал отель Lotte и планетарий

Молодой человек мог погибнуть в результате несчастного случая. Фото: uarsamara.ru

В Самаре умер представитель династии архитекторов и руководитель ООО «Проектная мастерская «Рекон», Станислав Галахов. Ему был 31 год. О смерти молодого человека сообщило Самарское подразделение Союза архитекторов России. Коллеги Галахова упоминают о трагической гибели, но не уточняют, от чего именно умер молодой человек, упоминая лишь его любовь к экстремальным исследованиям подводного мира и дайвингу.

Станислав Галахов и его компания у нас в регионе участвовали в формировании стиля жилой застройки города, им же принадлежит такие проекты, как «5 кварталов» и отель Lotte. Галахов же придумал, как мог бы выглядеть Самарский планетарий. Его отец, Игорь Галахов ранее подарил самарцам монумент "Ладья" на четвертой очереди набережной.

Прощание с молодым архитектором состоялось 8 мая. «Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким Станислава Игоревича.