При пожаре на теплоходе в Самаре пострадали три человека

Открытое пламя удалось сбить, но борьба с огнем продолжается Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

10 мая в Самаре тушили сухогрузный теплоход «Икша». Пожар на судне начался, когда оно плыло по реке Сок в Красноглинском районе Самары. Источник пожара был расположен где-то в каютах, но долгое время не удавалось определить, где именно.

- К нам сообщение поступило 10 мая около 9 часов вечера, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. - Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова - Пожар №2.

Чтобы добраться до полыхающего теплохода, пришлось привлекать катера поисково-спасательной службы Самарской области, а чтобы справиться с пламенем, усилий более, чем сотни пожарных, оказалось недостаточно. На место ЧП отправили пожарный корабль «Смелый».

В итоге через два часа на теплоходе удалось сбить пламя: ликвидация открытого горения объявлена в 22.50.

Пожарные спасли с теплохода трех молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, она надышались дымом и продуктами горения, поэтому им потребовалась помощь медиков.

Тушением пожара на судне руководил лично замначальника облМЧС (по Государственной противопожарной службе) Игорь Быков. В 23.20 пожарные констатировали ликвидацию пожара.