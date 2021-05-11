В Самарской области остаются затопленными 14 дач на полуострове Копылово

Дачные участки подтопило из-за сбросов Жигулевской ГЭС и поднятия уровня воды в Волге Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В МЧС сообщили последние данные о паводковой обстановке в Самарской области. Дачные участки в регионе постепенно начали освобождаться от воды, но несколько еще остаются затопленными.

Напомним, ранее под воду ушли дачи на полуострове Копылово в Тольятти. Затопило более 40 участков в дачных массивах «Вишенка» и «Гидромеханизатор». С 7 по 10 мая там в общей сложности освободились от воды 30 дач.

Между тем в СНТ «Вишенка» подтопленными остаются 14 участков. Высота уровня воды составляет от 5 до 15 см. Как отмечают в оперативном ведомстве, эти территории находятся в зоне сезонного подтопления. На жизнедеятельности населения это никак не сказалось. Эвакуация никому не требуется.