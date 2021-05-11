Прокуратура организовала проверку из-за пожара на грузовом теплоходе в Самаре

Пожарные эвакуировали с судна 8 человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку из-за пожара на грузовом теплоходе «Икша», в котором пострадали три человека.

ЧП произошло вечером 10 мая на месте слияния Волги и Сока в Красноглинском районе Самары. Примерно в 21 час там загорелись каюты. Площадь пожара составила 50 кв. м. На тушение огня у сотрудников МЧС ушло около двух часов. С судна эвакуировали 8 человек. Троим молодым людям (1997, 2000 и 2002 годов рождения) понадобилась помощь медиков. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

Транспортным прокурорам предстоит проверить, все ли требования законодательства соблюдали на сухогрузе. Если они найдут нарушения, будут приняты необходимые меры реагирования.