В Самаре ищут свидетелей трагической гибели известных певцов

Дмитрий и Анатолий в тот день отправились с друзьями на байдарках по Волге.

В Самаре ищут свидетелей трагической гибели двух известных певцов, участников академического хора Самарского университета VIVAT Анатолия Вавилина и Дмитрия Горюнова. Мужчины 4 мая вместе с друзьями пошли на байдарках по Волге, трагедия произошла в районе протоки Старая Волга.

- Я был во второй байдарке и помню, что на берегу в тот момент было много людей, которые могли все видеть. Мы очень хотим выяснить, что тогда случилось, - обратился в редакцию «КП-Самара» друг погибших Дмитрий Никитенко.

Он просит всех, кто что-то видел в тот день, связаться с близкими погибших и рассказать, что тогда произошло. Позвонить можно самому Дмитрию Никитенко - 89296475388, а также Алексею Игнатюку - 89171445553.

Напомним, родственники погибших певцов рассказали «КП-Самара», что в тот день байдарка Анатолия и Дмитрия ушла вперед и скрылась из вида. Друзья подумали, что Дмитрий и Анатолий уже на берегу, однако там их не оказалось. Байдарка певцов перевернулась, а тела мужчин нашли в 600 метрах от нее.