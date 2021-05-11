В Самарской области ищут пропавшего журналиста

Известный журналист пропал в селе Подгоры Волжского района / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области пропал известный журналист Андрей Федоров. Он не выходит на связь с близкими с 30 апреля. Информация об этом появилась в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Андрею Федорову 59 лет. Его рост 179 см. Он худощавого телосложения, волосы у него седые, а глаза карие. По данным ГУ МВД по Самарской области, он ушел из мужского монастыря в селе Подгоры Волжского района. В день исчезновения на нем были черная куртка, темно-синие спортивные штаны и светло-коричневые ботинки. Среди особых примет – усы и борода.

Журналист в разные годы работал в изданиях «Волжская коммуна», «Самарское обозрение», в еженедельнике «Репортер» и в «Коммерсанте».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Федорова, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8 (800)700-54-52. Инфорг поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» - Татьяна. Телефон: +7-937-073-41-89.

Также можно обращаться в полицию по телефонам: дежурная часть ОМВД России по Волжскому району 8-846-278-26-03, 8-846-333-07-35, отдел уголовного розыска 8-846-278-25-75 или 020 (102 с мобильного).