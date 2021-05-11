В Самаре росгвардейцы поймали похитителя 18 медицинских масок

Патрульные задержали воришку вместе с украденным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на улице Садовой в Самаре произошла кража. Неизвестный вскрыл «Шкоду» и стащил оттуда 18 медицинских многоразовых масок. Также воришка похитил два автомобильных колеса. Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Владелица иномарки – 62-летняя женщина – обратилась за помощью к патрулю вневедомственной охраны. Росгвардейцы, выслушав женщину, отправились на поиски злоумышленника. Вскоре они заметили на улице Ленинской подозрительного мужчину – он нес колеса, а из кармана у него торчали маски.

Правоохранители задержали необычного прохожего и передали для разбирательства коллегам из полиции. На подозреваемого – 36-летнего жителя Самары завели уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.