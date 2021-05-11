Ботанический сад в Самаре с 11 мая возобновил свою работу

Ботанический сад не работал во время майских праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь открыт для посещения Ботанический сад. Он не работал в период майских праздников, но теперь готов принимать гостей.

Напомним, прогуляться по Ботаническому саду и посмотреть на редкие растения можно в будние дни. Свободное посещение дендрария по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам разрешено с 10:00 до 19:00, по средам – с 14:00 до 19:00. Также возможно проведение экскурсий для групп от 10 человек. Для этого нужна предварительная запись.

Отметим, что попасть в Ботанический сад можно только через главный вход. Он находится на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля. Ворота здесь закрывают ровно в 19:00, поэтому посетителей просят заблаговременно покинуть территорию сада.