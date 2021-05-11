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Общество11 мая 2021 12:28

В Самарской области проверят учебные заведения после стрельбы в школе в Казани

Глава региона дал такое поручение министерству образования и науки
Дарья ГОРОХОВА
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Соблюдение мер безопасности проверят во всех школах, детсадах и вузах региона

Соблюдение мер безопасности проверят во всех школах, детсадах и вузах региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проверят соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях. Такое поручение региональному Минобрнауки дал губернатор Дмитрий Азаров после трагедии в Казани.

Напомним, во вторник, 11 мая, в казанской школе № 175 произошла стрельба. Погибли ученики 8 класса и их учительница. Еще несколько человек получили серьезные травмы и находятся сейчас под присмотром медиков.

Глава региона поручил провести проверки во всех школах, детских садах, вузах и ссузах, а также в учреждениях дополнительного образования.