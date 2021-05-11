Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе

Самарский губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани. Он направил их на имя президента Татарстана Рустама Минниханова.

- От имени правительства и жителей Самарской области, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния. Вечная память погибшим, пострадавшим – скорейшего выздоровления! – отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, стрельба в казанской школе произошла 11 мая 2021 года. Огонь открыл подросток. В результате произошедшего погибли ученики восьмого класса и их учительница. Еще несколько человек госпитализировали с различными травмами в больницу. С детьми сейчас работают психологи.