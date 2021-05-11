Роковое совпадение: напавший на школу в Казани родился в особенный день

Трагедия унесла жизни 7 детей и одного взрослого Фото: Евгения БУБЛИК

Стала известна личность молодого человека, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. Как выяснилось, это 19-летний Ильназ Галявиев.

Жертвами молодого человека стали ученики 8 класса и их учительница - всего восемь человек. Пострадали ещё несколько человек. Что интересно, день рождения нападавшего совпадает с датой одного из самых крупных терактов в истории - 11 сентября 2001 года. Тогда были уничтожены башни-близнецы всемирного торгового центра. Их взяли на таран самолёты, захваченные террористами.

После трагедии в Казани власти объявили о проверках соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях страны. Такое поручение дал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также глава региона выразил родным погибших соболезнования.

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