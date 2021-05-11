В Самаре 12 мая изменится расписание движения автобусов до Зубчаниновки

Два автобуса отменят, а один сократят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 12 мая 2021 года изменится расписание автобусов, следующих до поселка Зубчаниновка. На некоторых маршрутах уменьшиться интервал, а некоторые маршруты объединят.

Автобус №75 «Автостанция Аврора – Аэропорт-2» было решено сократить до остановки «улица Красных Коммунаров – Аэропорт-2». Таким образом, на маршрут будут выходить четыре автобуса, а, следовательно, интервал движения будет сокращен.

Кроме того, в Самаре объединят автобусы №59а и 59, а также №7 и 27. Теперь на маршрутах будет один маршрут №59 «Кинотеатр Луч – Транзитная» и №27 «Безымянский рынок – Кинотеатр Луч». Интервал движения составит 30-35 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за масштабной реконструкции Московского шоссе в Самаре изменилось расписание троллейбусов. Так, до 21 мая, все маршруты троллейбусов, следующих по Московскому шоссе будут ходить с 5 утра до 10 часов вечера.