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Здоровье11 мая 2021 14:11

Тольятти обогнал Самару по числу новых ковид-пациентов 11 мая

В Автограде выявили 31 случай заражения, а в областной столице 22
Дарья ГОРОХОВА
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Большинство новых заболевших нашли среди тех, кому изначально диагностировали ОРВИ или пневмонию

Большинство новых заболевших нашли среди тех, кому изначально диагностировали ОРВИ или пневмонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где и как в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом. Напомним, по данным на вторник, 11 мая, в регионе прибавилось еще 96 ковид-пациентов.

По информации оперативного штаба, первое место по числу новых больных у Тольятти. В Автограде за сутки зафиксировали 31 случай заражения. В Самаре инфекцию подхватили 22 жителя. Затем идут Новокуйбышевск (10), Сызрань (9) и Октябрьск (7). Всего по одному больному нашли в Хворостянском, Безенчукском, Исаклинском и Шигонском районах.

Основную часть зараженных (79 человек) выявили среди тех, кого изначально лечили от ОРВИ или внебольничной пневмонии. Еще 17 самарцев узнали о своем диагнозе после прохождения профилактического осмотра. До этого они не ощущали никаких признаков болезни.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в Самарской области теперь составляет 62 773. Отметим, что за сутки в регионе закончили лечение 93 человека, еще 15 пациентов скончались.

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