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Общество11 мая 2021 14:24

В Самару на этой неделе придет аномальная жара до +32 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самару придут по-настоящему летние деньки

В Самару придут по-настоящему летние деньки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе ожидается аномально теплая погода без осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Так, сегодня, 11 мая 2021 года в городе будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит +26-28 градусов тепла, по области до 28 градусов.

В среду, 12 мая, в Самарской области также не ожидается осадков. Температура воздуха днем составит +25…+30 градусов, ночью до +15.

13 мая, по прогнозу синоптиков, ожидается аномально теплая погода. Днем будет солнечно, столбики термометра поднимутся до +32 градусов.