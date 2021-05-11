В Самару на этой неделе придет аномальная жара до +32 градусов

В Самару придут по-настоящему летние деньки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе ожидается аномально теплая погода без осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Так, сегодня, 11 мая 2021 года в городе будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит +26-28 градусов тепла, по области до 28 градусов.

В среду, 12 мая, в Самарской области также не ожидается осадков. Температура воздуха днем составит +25…+30 градусов, ночью до +15.

13 мая, по прогнозу синоптиков, ожидается аномально теплая погода. Днем будет солнечно, столбики термометра поднимутся до +32 градусов.