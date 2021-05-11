В Самаре появился автобус-кабриолет

На уникальном транспорте будут проводить экскурсии по городу

В Самаре, 12 мая 2021 года, запустят первый туристический экскурсионный автобус-кабриолет «Поехали!». Экскурсии на автобусе будут проходить ежедневно, каждые два часа, на протяжении всего года.

- Во время поездки аудиогид расскажет участникам экскурсии о главных достопримечательностях областной столицы, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Общая продолжительность экскурсии составит 1,5 часа, за эта время туристам покажут более 20 достопримечательностей Самары. Помимо регулярных экскурсий с аудиогидом, автобус-кабриолет можно будет арендовать и для индивидуальных экскурсий, в сопровождении гида.

- Сервис экскурсионных автобусов-кабриолетов «Поехали!» станет первым в регионе, их дизайн абсолютно индивидуален: на нем изображены главные достопримечательности города, а синий цвет символизирует Волгу, - рассказали в департаменте туризма Самарской области.

12 мая 2021 года в 16:00, у здания Речного вокзала, для журналистов и блогеров состоится презентация уникального туристического автобуса-кабриолета. А с 13 мая любой желающий сможет прокатиться на эксклюзивном автобусе и прослушать аудиогид о Самаре.