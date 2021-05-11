В Самарской области умерли еще 15 пациентов с коронавирусом

С начала пандемии в Самарской области скончались 1 647 ковид-пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скончались еще 15 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число смертельных случаев теперь составляет 1 647. Такие данные оперштаб региона приводит на вторник, 11 мая.

Так, медикам не удалось спасти трех женщин (41, 62, 82 года) и двоих мужчин (51 и 93 года), которые также страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Еще двое мужчин (64 и 85 лет) и 82-летняя женщина не имели сопутствующих заболеваний. У четверых мужчин (47, 70, 73 и 83 года) и двух женщин (75 и 84 года) были проблемы с сердцем и сосудами. Последняя 64-летняя пациентка имела заболевания печени и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, за минувшие сутки в Самарской области зарегистрировали 96 новых больных, еще 93 человека закончили лечение.